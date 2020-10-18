وصول أولى رحلات «إيزي جيت» لمطار شرم الشيخ قادمة من بريطانيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم أولى الرحلات القادمة من المملكة المتحدة (لندن جاتويك) وهي رحلة تابعة لشركة Easy jet.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري مع توقع بزيادة الرحلات خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تعد هذه الرحلة هي الأولى لشركة ايزى جت التي تصل إلى مدينة شرم الشيخ، بعد أن استأنفت الشركة جدول رحلاتها إلى مطار الغردقة الدولي في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بعد استئناف الرحلات والتى توقفت منذ جائحة كورونا.

تم الاحتفال باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي وتطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.