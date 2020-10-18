 العاهل السعودي يأمر بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى - بوابة الشروق
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العاهل السعودي يأمر بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

الملك سلمان
الملك سلمان
د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:50 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أوامر بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، إضافة إلى تعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ المملكةض.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن أمراً ملكياً صدر بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وأضاف البيان أن أمراً ملكياً صدر بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

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