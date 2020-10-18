أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس لوقف القتال في إقليم قره باغ.

ففي الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد هجوما في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران. وقال ستيبانيان إن "القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة".

غير أن وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت -من جانبها- إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.