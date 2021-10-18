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نفى أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي أسعار التذاكر المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حالياً، قائلاً: «كافة التفاصيل الخاصة بأسعار التذاكر وأماكن تسلمها وشروط الدخول والإرشادات سيعلن عنها خلال أيام وكل ما يتداول حالياً بخصوص الأسعار ليس دقيقاً ومش صح».

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الأسعار ستعلن عبر الصفحة فقط ويتم الإن التنسيق مع رابطة الأندية لتحديد الأسعار وأماكن الحصول عليها والإرشادات".

وحول حصة كل فريق من المشجعين وكيف يتم التحقق من تسجيل المشجع لاي فريق قال: "الناس تدخل تسجل عادي والحضور بأسبقية الحجز سيتم طرح الألف تذكرة لكل نادي والناس تسجل وتشتري والحضور بأسبقية الحجز، الناس تحجز على السيستم التذكرة للفريق الي عاوز تشجعه".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن كيفية معرفة انتماء الشخص الحاجز للتذكرة لأحد الفريقين وضمان العدالة في توزيع التذاكر، أوضح: "هذه التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريباً".