الأمم المتحدة: طالبان توافق على استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن قيادة طالبان وافقت على السماح باستئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من منزل لمنزل في أنحاء أفغانستان.

وجاء في البيان أن حملة التطعيم، التي ستبدأ في الثامن من نوفمبر المقبل، ستكون الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام التي تصل لجميع الأطفال في أفغانستان، وتشمل أكثر من 3ر3 مليون طفل في بعض المناطق، التي كان سابقا لا يمكن وصول حملات التطعيم لها.

وفي الماضي، كانت فرق التطعيم في المناطق التي تسيطر عليها طالبان تواجه صعوبات متكررة.

وكانت طالبان تتهم في السابق القائمين على حملات التطعيم ضد شلل الأطفال بجمع المعلومات الاستخباراتية بشأن مسلحي الحركة، ولكنها الآن تعد الحكومة الفعلية لأفغانستان عقب الاطاحة بحكومة كابول التي كانت تحظى بدعم دولي في أغسطس الماضي.

ووصف ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان دابينج لو قرار طالبان" بالخطوة المهمة للغاية في المسار الصحيح".

وأكد البيان أن قرار طالبان جاء نتيجة حوار مستمر رفيع المستوى بين الأمم المتحدة وقيادة طالبان.

وأضاف البيان أن قادة طالبان تعهدوا بضم سيدات من العاملات في مجال الصحة، وتوفير الأمن والسلامة لجميع العاملين في مجال الصحة في أنحاء البلاد.

ويذكر أن ما لايقل عن خمسة من أفراد فريق التطعيم ضد شلل الأطفال قتلوا في يونيو الماضي في شرق أفغانستان، كما أصيب سبعة آخرون في هجمات أدت لتعليق حملة التطعيم في المنطقة الشرقية من أفغانستان.

ويشار إلى أن باكستان وأفغانستان ضمن بضعة دول في أنحاء العالم التي مازال شلل الأطفال متوطنا بها.