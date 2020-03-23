تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية، من ضبط شخص، عامل، لاتهامه بالتعدي على زوجته، ربة منزل، وإصابتها بسحجات، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.



وجاءت عملية الضبط عقب تداول مقطع فيديو مصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر تعدي أحد الأشخاص على سيدة في الإسكندرية.



وبالفحص الفني للفيديو تبين أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر في قسم شرطة أول المنتزه، من جانب الزوجة، ومثبت به إصابتها بسحجات، وكدمات متفرقة في الجسد، ضد زوجها المقيم بذات العنوان.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الزوج، أثناء تواجده في محل إقامته، بمنطقة سيدي بشر، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، إثر خلافًا وقع بينهما.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.