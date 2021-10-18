أقيم، اليوم، مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم "ريش"، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بحضور مخرج العمل عمر الزهيري، والمنتجة شاهيناز العقاد.

وقال الزهيري، في بداية الندوة: "علمت بانتقادات بعض الحضور للفيلم، لكني أقدم السينما التي أقتنع بها وتطرح أفكاري، وأمر طبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرأي حول الفيلم، وحينما وصلت إلى مهرجان (كان)، لم أكن أعرف ما سيحدث بعدها".

وعن الصعوبات التي واجهها الفيلم، قال: "كان علي أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل أبني عليها مشهدا، وكنت أخشي أن أفقد هذه التفاصيل، وهذا كان مصدر قلقي حتى انتهى العمل، وأنا أملك خبرة تقنية كبيرة من خلال عملي في مجال الإعلانات وكمساعد مخرج قبل أن أقدم تجربة (ريش)".

وأضاف: "أحب السينما منذ صغري، والعمل الجيد يجب أن يراه الجميع، وفيلمي ليس أول عمل يخلق ارتباكا بين المشاهدين، وهو أمر حدث للعديد من المخرجين الكبار، وإذا شاهدت النقد الأجنبي عن الفيلم، سنجده إيجابيا، والفيلم سنطرحه تجاريا في شهر ديسمبر القادم".

وقال إن "السينما والفن دورهما طرح الأسئلة وترك الإجابة للجمهور، فهذا هو ما يخلق الاختلافات، لذلك النهاية المفتوحة كانت مقصودة، فأنا تخيلت كل مشهد بالعمل قبل أن أبدأ في تصويره".

وعن اختياره وجوه جديدة لم تعمل من قبل في السينما، تابع: "أنا أردت أشخاصا طبيعيين، وكنت أتخيل كل مشهد يقفون فيه، وقمت بتصوير الفيلم في القاهرة".

وفيما يخص المخرجين الذين تأثر بهم، قال: "خيري بشارة هو الأكثر حرية في أفلامه، ولم يحرج منها، وأنا أحبه، وكذلك الأستاذ يسري نصر الله، له فضل كبير علي، فقد تعلمت منه الصناعة فهو يؤمن بما يقدمه وشجعني لأكمل مسيرتي في الإخراج".

من جانبها، قالت المنتجة شاهيناز العقاد: "الفيلم ليس له علاقة بمصر، فالفيلم به أكثر من خط درامي، وليس له علاقة بالسياسة نهائيا، والمخرج عمر الزهيري أظهر قدراته، والسيناريو رائع وجذبني جدا للعمل معه، ووجود اختلاف في الرأي حول الفيلم أمر جيد جداً".