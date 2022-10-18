ارتفاع حصيلة قتلى حادث المقاتلة الروسية جنوبي البلاد إلى 13 بينهم 3 أطفال

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ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، إلى 13 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك"الروسية للأنباء.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في ييسك، وتم خلال عملية البحث والإنقاذ إنقاذ 68 شخصًا وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.

في وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية.

وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34"هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور وقوع انفجار بالقرب من مبنى سكني يتألف من عدة طوابق في المدينة ونشوب حريق كبير.

يذكر أن مدينة ييسك الروسية تقع بالقرب من أوكرانيا، لذلك يمكن شن ضربات جوية في المنطقة، إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الحادث وقع أثناء طلعة تدريبية.