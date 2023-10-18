مصادر توضح للقاهرة الإخبارية سبب إلغاء القمة الرباعية في الأردن

أوضحت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء، سبب إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان مقرر انعقادها اليوم في الأردن.

وقالت المصادر إن الإلغاء جاء بعد سلسلة المشاورات التي تمت بين قادة مصر والأردن وفلسطين، والتصعيد غير المسبوق من جانب جيش الاحتلال، واستهداف مستشفى المعمداني.

وأوضحت المصادر أن «الأردن أعلن استجابته للموقف المصري الفلسطيني الرامي لإلغاء هذه القمة، بعد التصعيد غير المسبوق الذي مارسه جيش الاحتلال».

وقرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والفلسطيني محمود عباس، والرئيس عبدالفتاح السيسي في عمان، والتي كان مقرر عقدها الأربعاء، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الثلاثاء.

وقال الصفدي في تصريحات لقناة «المملكة»: «إن زيارة الرئيس (الأمريكي) بايدن إلى عمّان (الأربعاء) والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن».