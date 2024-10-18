السكرتير العام بالبحيرة: متابعة محطات الوقود والمواقف وعدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين

قام اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية في مركزي أبو حمص وحوش عيسى بحضور رؤساء الوحدات المحلية. الجولة شملت مواقف السيارات وعددًا من محطات الوقود للتأكد من توفر الوقود، ومتابعة مدى التزام المحطات بتطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية وترصيد جميع الكميات.

كما تم متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي، مع التأكيد على وضع التسعيرة بشكل واضح على مقدمة السيارات وفي أماكن يسهل على المواطنين رؤيتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة حريصة على متابعة جميع محطات الوقود والمواقف لضمان توفر الوقود، وتسهيل حركة المواطنين، ومنع حدوث أي تكدسات أو اختناقات مرورية.

كما شددت على ضرورة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات ومواجهة أي مخالفات قد تحدث.