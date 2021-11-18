فتح باب التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة كفر الشيخ

انطلقت انتخابات الاتحاد الطلابية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بفتح باب التقدم لانتخابات الاتحاد بالكليات وسط إجراءات احترازية مشددة بكليات الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة أنهت استعدادتها لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات والجامعة.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة عليا؛ للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة ومتابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم للترشح وفترة الدعاية الانتخابية، وكذلك يوم إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج.

وأوضح أن إدارة الجامعة أتمت الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية وتم تشكيل لجنة عليا للمتابعة والرصد، مؤكدا أنها تتم وفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزارة التعليم العالي.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن سيجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال إجراء إنتخابات الاتحادات الطلابية من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي، وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم والتصويت للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وأوضح دسوقي، أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على عدد من المحاذير التى تخرج عن إطار القيم والأعراف الجامعية وقواعد المنافسة الشريفة، وعلى رأسها حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أى تجاوزات فى حق الآخرين، مشددا على أن الجامعة ستتعامل مع أي خروج عن القواعد الجامعية بحسم.