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رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 9:30 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 9:30 ص

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المملكة المغربية ملكًا وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة الذكرى السادسة والستين ليوم الاستقلال الذي تحتفل به يوم 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب "العسومي"، في بيان صحفي اليوم الخميس، عن تقدير البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات فضلًا عن إعلاء مكانة المملكة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أطيب تمنياته لملك المملكة المغربية بدوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة الشاملة.


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