 بمناسبة عيدها الوطني.. حكيم يحيي حفلا في الإمارات - بوابة الشروق
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بمناسبة عيدها الوطني.. حكيم يحيي حفلا في الإمارات


نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:31 م

وقع الاختيار على نجم الأغنية المصرية حكيم؛ لتقديم أغنية للشعب الإماراتي الشقيق في الذكري 50 للعيد الوطني لدولة الإمارات، والموافق 2 ديسمبر المقبل.

وتحمل الأغنية عنوان "الجنة في الأمارات"، سيتم تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بإمارات دبي، والعين، وأبو ظبي.

الأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.

ويذكر أن بصمات حكيم العالمية دائمًا تصنع منه نجما استثنائيا، ومطلوبًا للمشاركة في كل الاحتفالات العربية والإقليمية.

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