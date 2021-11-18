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وقع الاختيار على نجم الأغنية المصرية حكيم؛ لتقديم أغنية للشعب الإماراتي الشقيق في الذكري 50 للعيد الوطني لدولة الإمارات، والموافق 2 ديسمبر المقبل.

وتحمل الأغنية عنوان "الجنة في الأمارات"، سيتم تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بإمارات دبي، والعين، وأبو ظبي.

الأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.

ويذكر أن بصمات حكيم العالمية دائمًا تصنع منه نجما استثنائيا، ومطلوبًا للمشاركة في كل الاحتفالات العربية والإقليمية.