التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي في الدوري

أعلن هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، التي ستقام على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - أحمد محسن

وسط الملعب: محمد حسن - كوامي بونسو - شادي حسين - محمد إبراهيم - بلال السعيداني

الهجوم: باسم مرسي

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي بقيادة خالد جلال كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد دبش - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين

وسط الملعب: محمد فتحي - محمود سيد - محمد بسيوني - أحمد سعيد - موسى دياوارا

الهجوم: فادي فريد