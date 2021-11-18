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التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي في الدوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 8:01 م

أعلن هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، التي ستقام على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - أحمد محسن

وسط الملعب: محمد حسن - كوامي بونسو - شادي حسين - محمد إبراهيم - بلال السعيداني

الهجوم: باسم مرسي

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي بقيادة خالد جلال كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد دبش - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين

وسط الملعب: محمد فتحي - محمود سيد - محمد بسيوني - أحمد سعيد - موسى دياوارا

الهجوم: فادي فريد


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