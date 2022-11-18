رئيس وزراء أوكرانيا: نصف نظام الطاقة معطل بسبب الهجمات الروسية

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد قد تعطل نتيجة لهجمات روسيا.

وقال شميهال في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في كييف اليوم الجمعة: "لسوء الحظ، تواصل روسيا شن ضربات صاروخية ضد البنية التحتية المدنية والحيوية لأوكرانيا في حربها ضد السكان المدنيين.. تم تعطيل ما يقرب من نصف نظام الطاقة لدينا" - بحسب ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن بلاده بحاجة إلى دعم إضافي من شركائها في مجال الطاقة وبحاجة إلى معدات إضافية فضلاً عن المساعدة المالية لشراء كميات إضافية من الغاز وأشكال أخرى من الدعم لقطاع الطاقة.