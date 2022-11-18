فون دير لاين تحذر من نقص الغاز في أوروبا العام المقبل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مؤمنة خلال فصل الشتاء، لكن ستمثل مشكلة العام المقبل.

وذكرت دير لاين في مؤتمر دولي للأمن في المنامة بالبحرين أن "خزاناتنا مملوءة بنسبة 95%، ونحن في أمان في هذا الشتاء. مشكلتنا ستكون شتاء العام القادم".

ووصفت فون دير لاين جهود الاتحاد الأوروبي لاستبدال واردات الطاقة الروسية، لا سيما الغاز، في أعقاب غزو أوكرانيا، في محاولة لإنهاء سنوات من الاعتماد عليها.

وأضافت فون دير لاين: "قبل أن تبدأ الحرب، كانت أوروبا أكبر مستهلك للطاقة الروسية.. وبعد تسعة أشهر من ذلك، تغير الأمر بشكل جوهري".

من ناحية أخرى، تقوم موسكو بخنق الإمدادات إلى التكتل، حيث تعتبره ردا انتقاميا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا لغزو أوكرانيا، مشيرة إلى أعمال صيانة بينما تطلب بالسداد بالروبل.

وأوضحت فون دير لاين أن هذا يصل إلى 80% من الإمدادات الروسية عبر خط الغاز إلى أوروبا. غير أن رئيسة المفوضية شجعت لتحرك أوروبي لإيجاد "موردين جدد يعتمد عليهم" في النرويج والولايات المتحدة.

وأكدت فون دير لاين مجددا على تحذير سابق عن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي لفصل الشتاء في عام 2023، إذ أبلغت البرلمان الأوروبي، مطلع نوفمبر الجاري أن التكتل يخاطر بحدوث عجز بحوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت رئيسة المفوضية أن إيران تواجه أيضا إمكانية فرض المزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي والغرب بسبب توفير طائرات مسيرة إلى دول مثل روسيا.