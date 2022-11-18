زيلينسكي وأردوغان يرحبان بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل الملاحة الآمنة لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها زيلينسكي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الرسمية، بعد اتصال هاتفي أجراه مع أردوغان تناول هذه المسألة.

وكتب زيلينسكي: في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشادنا بتمديد صفقة الحبوب". بالإضافة إلى ذلك، شكر زيلينسكي أردوغان على دعمه للمبادرة، وأكد أن أوكرانيا ستظل ضامنًا لاستقرار الغذاء في العالم.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالي الأمن والطاقة.

وكانت أوكرانيا وتركيا أعلنتا يوم أمس تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما جديدا في خطوة قوبلت بترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويوفر الاتفاق ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.