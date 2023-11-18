قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الأيام الأخيرة شهدت انتقال قوات الاحتلال إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن قوات الاحتلال بقيت في الجانب الغربي ولكن تناور بالشرق، هذا إلى جانب تلقي حركة حماس الضربات وتنهار قياداتها، مؤكدا مقتل الآلاف ممن وصفهم بالمخربين من عناصر المقاومة في الميدان خلال الأسابيع والأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن «نصل إلى كل الأماكن الحساسة التي تخص حماس ونضربهم ، ولن نتردد في القيام بأي عملية عسكرية، وبالفعل تحقق هذا الأمر بسبب الشجاعة والدقة القتالية لجيش الدفاع في الجو والبر والبحر، ونتيجة التشارك بين المحاربين والطيارين ومحاربي الجو والاستخبارات»-على حد قوله.

وتابع: «كل يوم يمر تقل الأماكن التي تُمكن حماس من التحرك في الجانب الغربي لمدينة غزة، ولن نتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديد لإسرائيل، فحماس تعرف جيدا قوة جيش الدفاع، ومن موجود منهم في الجهة الشرقية يفهم ذلك أيضا وكذلك الجنوب سيفهم ذلك قريبا».

وأكد أن المجهود الذي يقوم به جيش الاحتلال مُركب ويجب موازنة بين أمور مختلفة منها، ما يتعلق بمهمة الجنوب والانتصار على حماس وإعادة المخطوفين والنظر إلى الشمال.

وأشار إلى أن المحاربين في الشمال يقدمون عملا جيدا هناك إلى جانب جاهزية سلاح الجو، في الوقت الذي يجري فيه المحافظة على الأمن في شمال القطاع وتوجيه الضربات إلى حزب الله اللبناني كل يوم.

واختتم: «أحارب حماس منذ أكثر من 40 عاما واعرف هذه المنظمة القاتلة وما حدث في 7 أكتوبر، أمر خطير لم يحدث خلال السنوات الماضية، حماس تفهم القوة فقط وأوصيت المجلس الوزاري بالتحرك في قطاع غزة من أجل القضاء على حماس وإعادة المخطوفين».