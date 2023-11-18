مصرع طفلة بالدقهلية أسفل عجلات جرار تابع لشركة المياه

لقيت طفلة بمحافظة الدقهلية مصرعها دهسا أسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، وذلك بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الطفلة «رودينا.م»، 9 أعوام تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، دهسا أسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة.

وجرى التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.