يفتتح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، موسما جديدا من العرض المسرحي "الجريمة والعقاب"، وهو أول إنتاجيات المسرح، إعداد مارلين كامبل، كيرت كولومبوس، وإخراج عماد علواني، في السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل، وفي الثامنة والنصف مساءً، من الثلاثاء المقبل وحتى 27 نوفمبر الجاري.



والعرض يقدم دراما نفسية تطرح فكرة الجريمة لكنها ليست رواية بوليسية، ويطرح العرض عدة أسئلة منها، وهل موت واحد لا يهم في مقابل حياة مئة؟، وهل يمكن أن يصير القتل طريقًا للعدالة؟.



والعرض ترجمة طارق عمار، أشعار محمود البنا، وموسيقى مصطفى منصور، وديكور هشام عادل، وإضاءة وليد درويش، وأزياء رحمة عمر، وإكسسوارات سهيلة الهواري، ومخرجان منفذان عمرو أشرف وفرغلي عبد الهادي.