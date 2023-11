هاجمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، رجل الأعمال إيلون ماسك بعد اتهامه بالترويج لمعادة "السامية" على حد وصفهم.

وحدث هجوم كبير ضد "ماسك" على أكثر من مستوى، سواء حكومي ورسمي من البيت الأبيض أو على المستوى الاقتصادي، ولكن ماذا حدث لكي يتلقى الملياردير الشهير كل هذا الانتقاد؟.

على منصتها الرسمية نشرت صحيفة "هآرتس"، مقالاً جاء فيه: "شهدت الساعات الثماني والأربعين الماضية معاداة سامية صريحة وبلا خجل من جانب اليمين المتطرف على أكثر المستويات وضوحًا، لا سيما من إيلون ماسك.

وذكر المقال، أن ماسك يقود انفجار معاداة السامية القومية البيضاء ضد اليهود، ويشكك في جدوى دعم إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد تبني "ماسك" تغريدة تنطوي على نظرية مؤامرة معادية للسامية، حيث كتب مستخدم على منصة "إكس" يطلق على نفسه اسم "The Artist Formerly Known as Eric" تغريدة اتهم فيها المجتمعات اليهودية بنشر الكراهية ضد البيض، وهي نظرية تحظى بشعبية كبيرة بين المتعصبين للعرق الأبيض، وعلق ماسك على المنشور بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

- البيت الأبيض غاضب من ماسك

أدان البيت الأبيض، الجمعة، ما وصفه بالترويج البغيض لمعاداة السامية من قبل مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك، واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس، أن من غير المقبول تكرار كذبة بشعة بهذا الشكل.

وأضاف بايتس: "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين، علينا جميعا مسئولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أميركية، اعتبروا أن ماسك يشير إلى نظرية مؤامرة قديمة تدعي وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

- شركات تسحب إعلانتها من منصة إكس

نشرت صحيفة "الواشنطن بوست"، تقريرا بأبرز العلامات التجارية الكبرى التي قررت سحب إعلانتها من منصة إكس (تويتر سابقا)، وهي شركات: Paramount

Comcast, IBM ,Apple, Lionsgate, Disney,.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها المنشور في 17 نوفمبر الجاري، أنه علقت قائمة متزايدة من الشركات الإعلانات من منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون ماسك، وسط التداعيات المستمرة بشأن المحتوى المعادي للسامية، على حد وصفهم.

وحدث ذلك بعد أن حدد تقرير أسماء العديد من الشركات الكبرى التي ظهرت إعلاناتها بجوار المنشورات المؤيدة للنازية، وقال التقرير الذي أعدته منظمة Media Matters for America غير الربحية، إن الإعلانات ظهرت بجوار التغريدات التي تضمنت صورًا مضحكة تصور النازية على أنها صحوة روحية واقتباسات لأدولف هتلر.

وسحبت شركة "IBM" إعلاناتها من X في 16 نوفمبر بعد أن حددها تقرير Media Matters كواحدة من العديد من الشركات الكبرى التي ظهرت إعلاناتها بجوار التغريدات التي تروج لمعاداة اليهود.

وقالت الشركة في بيان: "لا تتسامح شركة IBM مطلقًا مع خطاب الكراهية والتمييز، وقمنا على الفور بتعليق جميع الإعلانات على X بينما نحقق في هذا الوضع غير المقبول تمامًا".

وقررت الشركة المصنعة لأجهزة iPhone وMacBooks إيقاف جميع الإعلانات مؤقتًا على X والسبب، وادعت هو تأييد ماسك منشورًا معاديًا للسامية على المنصة.

وكانت شركة آبل أكبر معلن للمنصة، حيث أنفقت ما يقرب من 50 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022.