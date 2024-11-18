هجوم صاروخي روسي على سومي بأوكرانيا يودي بحياة 6 أشخاص

أعلن القائم بأعمال رئيس بلدية مدينة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا أرتيم كوبزار مساء اليوم الأحد مقتل ستة أشخاص على الأقل ووقوع "عدد كبير" من المصابين في هجوم روسي على المدينة.

ونشر كوبزار مقطع فيديو، على حسابه على تطبيق تليجرام، يظهر فيه وهو يقف أمام مبنى سكني متعدد الطوابق دمره الهجوم الصاروخي.

وقال إن رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض في الظلام عن ناجين وضحايا.

ووقع الهجوم على سومي بعد واحدة من أعنف الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا منذ بدء الحرب، حيث قصفت القوات الروسية مواقع في أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية بطائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز، وكانت منشآت الطاقة هي الأهداف الرئيسية.