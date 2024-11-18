تحدث إسلام الشاطر، مدير منتخب الشباب، عن حظوط الفراعنة في التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد التعثر في المباراتين الماضيتين أمام المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن ميكالي لم يأخذ الوقت الكافي لمباشرة مهمته مع المنتخب.

قال إسلام الشاطر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" حزنا جميعا بخسارة نقطتين في وقت حاسم، خاصة لو حققنا الفوز سيكون الصعود لكأس أمم أفريقيا في أيدينا، إن شاء الله المباراتين المقبلتين لاعبينا مركزين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص بطاقة التأهل، لاعبينا لديهم أفضل مما قدموه".

أضاف إسلام الشاطر:" الخسارة أمام المغرب بسبب الضغوطات الملقاة على عاتق الجيل الحالي، اللاعبون تلقوا رسالة من لاعبي المنتخب السابق مفادها أن الآمال معقودة عليكم من أجل رفعة الكرة المصرية، وربما تسببت تلك الرسائل في ضغوطات على اللاعبين".

أشار إسلام الشاطر:" البطولة على أرضنا؟ ليس تبريرا، الشوط الأول أمام الجزائر لم نكن جيدين، الحكم الرابع كان متوترا بعض الشئ، ربما لأن البطولة على ملعبنا كان يتعمد النرفزة، كل الناس قالت أن لنا ركلة جزاء في الدقيقة 90، لماذا لم تحتسب؟ رغم أنني سيئ ولدي مشاكل فنية كان من الممكن أن نفوز".

أوضح إسلام الشاطر:" ميكالي تولى المسئولية منذ 14 يوما مع المنتخب، وائل رياض مدرب واعد، ولكن كل مدرب له طريقته الخاصة، ميكالي يعمل على مشروع للأربع سنوات المقبلة، مازال أمامنا فرصة للصعود لأمم أفريقيا وأن يبدأ مشروعه بصورة طبيعية، وسيتحسن المسار الفني، رأينا ما قدمه ميكالي في الأولمبياد".

أكد إسلام الشاطر:" نفتقد بعض اللاعبين المؤثرين في صفوف منتخب الشباب، عودتهم ستحدث فارق كبير مع المنتخب، طريقة ميكالي تعتمد بشكل أكبر على أطراف الملعب".

واصل إسلام الشاطر:" هناك بعض اللاعبين الذي طلب ميكالي ضمهم لكننا لم نستطع ضمهم، نجحنا في استقدام سليم من ألمانيا، لكن باقي اللاعبين لم ننجح في الوصول لهذه النقطة".

أتم إسلام الشاطر:" حاولت معرفة مكان إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب ولكن لم أصل لردود، البطولة بشكلها الحالي بين أقوى الفرق في إفريقيا لابد من إعادة النظر فيها".