إحالة أوراق فران متهم بهتك عرض أنثى من ذوي الهمم بالقليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق "فران" لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بمواقعة سيدة، وهتك عرضها في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من شهر ديسمبر للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٩٨٨٠ /٢٠٢٣ جنح شبين القناطر ،والمقيدة برقم ٣١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بأن المتهم "فران" بدائرة مركز شبين القناطر، وأنه في يوم ٢٩/١٠/٢٠٢٣، واقع أنثى، المجني عليها "ن.إ.أ" بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية، بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها حتي حسر عنها ملابسها، واعتدى عليها جنسياّ حال كونها من ذوي الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما عرَّض المجني عليها للخطر، بأن عرض حياتها وأمنها للخطر مرتكبا جريمة محل التهمة الأولى حال كون المجني عليها من ذوي الهمم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.