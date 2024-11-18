 ضبط شخصين بحوزتهما 360 قطعة أثرية ومومياوات في المنيا - بوابة الشروق
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ضبط شخصين بحوزتهما 360 قطعة أثرية ومومياوات في المنيا

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 1:57 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 1:57 م

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا في القبض على شخصين بحوزتهما 360 قطعة ومومياوات أثرية بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى شرطة السياحة والآثار والأمن العام، قيام شخصين- لأحدهما له معلومات جنائية- مقيمان بمنطقة أبو قرقاص بالمنيا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الاتجار بها.

تم استهداف المتهمين وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على 360 قطعة ومومياوات أثرية.

وبمواجهة المتهمين اعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص واعتزامهما الاتجار فيها.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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