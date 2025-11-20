شاركت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، حيث استعرضت آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة 2025-2027، وجهود مصر في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز التعاون العربي.

وأوضحت «الألفي» أن الوزارة اعتمدت 29 مؤشرًا سكانيًا مركبًا لتقسيم الجمهورية إلى ثلاث مناطق:

• الخضراء (أكثر من 70%): 14 منطقة صحية تضم 5% من السكان.

• الصفراء (50-70%): 195 منطقة تحتاج تدخلاً متوسطًا. • الحمراء (أقل من 50%): 74 منطقة تضم 25% من السكان وتتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأوضحت أن العمل بدأ في 15 منطقة، ثم أُعيد قياس 73 منطقة حمراء، فتم نقل 31 منها إلى الصفراء خلال 6 أشهر فقط، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من المناطق الحمراء من 3 إلى 7 محافظات.

وأرجعت هذا التقدم إلى التدخلات المكثفة ضمن مشروع التنمية البشرية، شملت خفض كثافة الفصول من 120 إلى 58 طالبًا، تحسين نسب المعلمين والأسرّة والكوادر الطبية، التوسع في وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وتمكين الممرضات من تركيبها خاصة بالصعيد.

كما أكدت أن المردود المالي والاقتصادي والاجتماعي يتم توثيقه لتعميم الفائدة على الدول العربية، خاصة في قضايا مشاركة المرأة بالعمل، التسرب التعليمي، وزواج الأطفال.

واستعرضت تجربة التعاون مع العراق الذي سيبدأ في 4 ديسمبر تطبيق النموذج المصري الكامل للخطة العاجلة وبرنامج «الألف يوم الذهبية» في ثلاث مناطق ببغداد، ومع الأردن الذي طبّق ممارسات «الجلد للجلد» ورعاية «الكنغر» في جميع مستشفياته.

وأبدت دعمها لتقديم مداخلة مصرية-عراقية مشتركة بالمجلس، ودعت الدول الأعضاء للمساهمة في الدراسة التوثيقية الجارية لتعميم التجربة المصرية، بما يسهم في رفع متوسط العمر الصحي لمواطني الوطن العربي.



