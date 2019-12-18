فاينانشيال تايمز: روسيا تسعى لتوسيع نفوذها في سوريا وتستثمر 500 مليون دولار في طرطوس

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن روسيا تسعى لتوسيع دائرة نفوذها في سوريا حتى تصبح أقوى لاعب أجنبي في البلد الذي مزقته الحرب، وذلك عبر اعلانها عزمها تخصيص 500 مليون دولار لاستثمارها في تطوير ميناء "طرطوس" السوري على السواحل الشرقية للبحر المتوسط.

وقالت الصحيفة البريطانية (في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء) إن موسكو دخلت الحرب السورية في عام 2015 بهجوم عسكري ساعد الرئيس بشار الأسد على تحويل الصراع لصالح نظامه وجعل روسيا من أصحاب النفوذ الحاسم في الشرق الأوسط.

وأضافت: "طرطوس هي موطن القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق وتمنح موسكو سلاحا مهما في البحر المتوسط. وفي عام 2017، أبرمت روسيا صفقة لاستئجار طرطوس لمدة 49 عامًا وتوسيع نطاق استخدامها لتشمل أغراضا تجارية مدنية، وأعلنت أنها تخطط لجعلها محور الجهود لإعادة بناء الاقتصاد المدمر في سوريا".

ونقلت الصحيفة عن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي قوله للصحفيين بعد اجتماعه مع الأسد في دمشق أمس الثلاثاء: "إن الجانب الروسي يعتزم تحسين عمليات تشغيل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد"، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات روسيا في طرطوس خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضافت :"أنه في الوقت الذي تستمر فيه حرب سوريا التي دامت تسع سنوات في بعض أجزاء البلاد، تواصل موسكو بذل الجهود لإيجاد تسوية سلمية بعد انتهاء الصراع وحشد التمويل الدولي لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد"، فيما أكد بوريسوف، في هذا الشأن، أنه تمت أيضا مناقشة كيفية إعادة بناء الطرق السريعة والمطارات والسكك الحديدية التي تربط طرطوس بالعراق وتسمح بشحن البضائع إلى منطقة الخليج.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجموعة "سترويترانز جاز" الصناعية الروسية، برئاسة جينادي تيمشينكو، الصديق القديم للرئيس فلاديمير بوتين الذي يخضع للعقوبات الأمريكية بسبب علاقاته بالكرملين، ساهمت في بناء مصانع لمعالجة الغاز في سوريا وسيطرت مؤخرا على منشأة لإنتاج مناجم الفوسفات والأسمدة، فيما قالت تقارير وسائل الاعلام الروسية إن سترويترانز جاز ستدير ميناء طرطوس.

وأفاد بوريسوف أيضا أن بلاده سوف ترسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا كمساعدات إنسانية، حيث تبدأ الشحنات في نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى منتصف عام 2020.