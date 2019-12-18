طبيب بايدن يقول إنه بصحة جيدة وقادر على الوفاء بواجبات الرئيس الأمريكي

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مؤتمر انتخابي في نيوهامبتون بولاية أيوا الأمريكية يوم 5 ديسمبر 2019. تصوير: شانون ستيبلتون - رويترز.

قال طبيب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يوم الثلاثاء، في تقرير طبي نشرته حملة الحزب الديمقراطي، إن حالته الصحية تجعله قادرا على الوفاء بمهام الرئيس.

ويسعى بايدن (77 عاما)، ضمن 15 ديمقراطيا آخرين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقال الطبيب كيفن أوكونور، الذي يُدرس الطب ويدير برنامجا طبيا بجامعة جورج واشنطن، إن بايدن الذي أصيب بتمدد الأوعية الدموية الدماغية عام 1988 لا يعاني حاليا من أعراض لمشكلات مماثلة. وأضاف أنه رغم عدم انتظام ضربات قلبه، فإنه ”بدون أعراض ظاهرة بالمرة“.

وكتب أوكونور في التقرير ”نائب الرئيس بايدن بصحة جيدة... ومفعم بالحيوية ولائق لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح“.