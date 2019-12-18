تراجع الصادرات اليابانية في نوفمبر للشهر الـ12 على التوالي

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن قيمة الشحنات الصادرة من البلاد تراجعت بنسبة 9ر7% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 38ر6 تريليون ين (3ر58 مليار دولار)، في تراجع للشهر الثاني عشر على التوالي وسط تباطؤ النمو العالمي.

وانخفضت الواردات اليابانية بنسبة 7ر15% إلى 46ر6 تريليون ين بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في مطلع أكتوبر، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 1ر82 مليار ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.

وقالت الوزارة إن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 4ر5% على أساس سنوي إلى 3ر1 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4ر16% إلى 6ر1 تريليون ين.

كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر12% لتصل إلى 2ر1 تريليون ين ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 3ر10% لتصل إلى 4ر688 مليار ين.

ووافق البرلمان الياباني في وقت سابق من الشهر الجاري على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والصناعية ، مما يمهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ في أول يناير.

ووقع البلدان رسميا اتفاقا للتجارة الثنائية بعد أن اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا من الفائض التجاري المزمن لليابان مع بلاده.

وتوصلت واشنطن إلى اتفاق مع طوكيو وسط حربها التجارية المستمرة منذ نحو عام مع بكين.