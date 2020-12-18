 يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة نادي القرن - بوابة الشروق
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يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة نادي القرن

محمد الهادي
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 4:02 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 4:02 م

أعلن الإعلامي الرياضي يعقوب السعدي، حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن و الأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا والمقدمة من مجلس دبي الرياضي.

وكتب السعدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "جائزة (جلوب سوكر) لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأفريقيا لنادي الأهلي المصري".

وأضاف "دعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم ٢٧ ديسمبر بمشاركة نجوم عالميين".

وتابع "انتصارات الأهلي لا تتوقف، من نهار إلى نهار ومن فرحة إلى انتصار".


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