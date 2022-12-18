قتلى وجرحى في عملية لتنظيم داعش بكركوك العراقية

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قال محافظ كركوك العراقية راكان سعيد الجبوري، إن الهجوم الذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية سوف يتم الرد عليه.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "حادث قرية الصفرة لن يمر دون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية".

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت بمقتل ضابط برتبة عميد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك، في حين أشارت قناة السومرية العراقية إلى أن عدد القتلى قد وصل إلى 9 علي الأقل.

وذكر مصدر أمني لموقع السومرية نيوز، إن "عبوة استهدفت عجلتين (سيارتين) للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".

وأضاف أن العبوة "أسفرت عن 9 ضحايا من المنتسبين بينهم ضابط برتبة رائد، وإصابة آخر".

وذكر مصدر أمني آخر، أنه ووعقب الانفجار مباشرة، وقع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش، أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم.

ولاحقا، أفاد مصدر أمني، بوقوع اشتباك قوة أمنية مع "مجموعة إرهابية"، بالقرب من مكان الانفجار في كركوك.

وذكرت السومرية نيوز"قوة أمنية اشتبكت مع مجموعة إرهابية وقتلت أحدهم بالقرب من مكان التفجير في كركوك".

وأضاف أن "عملية تفتيش كبيرة في المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين".