ساوثجيت يعلن استمراره في تدريب المنتخب الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، بقاء جاريث ساوثجيت في منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.

وكان ساوثجيت /52 عاما/ يدرس مستقبله في أعقاب الخروج من بطولة كأس العالم لكرة القدم من دور الثمانية عقب الخسارة 1 / 2 أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن عقد ساوثجيت مستمر حتى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" ولكنه أكد أنه يشعر بالتضارب بشأن البقاء بعد أن شهدت الـ18 شهرا الماضية صعوبات كبيرة.

ولكن المدافع الدولي السابق سيظل مدربا للفريق لرابع بطولة كبرى.

وقال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان :" سعداء للتأكيد بأن جاريث ساوثجيت سيواصل العمل كمدير فني للمنتخب الإنجليزي وسيقود الفريق في حملته بيورو 2024".

وأضاف: "يحظى جاريث ومساعده ستيف هولاند دائما بدعمنا الكامل وخططنا لليورو تبدأ من الآن".

وقاد ساوثجيت المنتخب الإنجليزي للوصول للدور قبل النهائي في مونديال روسيا 2018 ونهائي بطولة أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي، قبل الوصول لدور الثمانية في قطر.

وأثناء الاعداد لمونديال قطر كانت هناك انتقادات كبيرة لساوثجيت بسبب النتائج السلبية.

وهبط المنتخب الإنجليزي للمستوى الثانية في بطولة دوري أمم أوروبا بعدما خسر مرتين أمام المنتخب المجري، وتعادل مرتين أمام المنتخب الألماني والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها أمام إيطاليا، وهو ما أدى لوجود تساؤلات كبيرة بشأن مستقبله.

ولكن بعد الردود الإيجابية لوصول الفريق لدور الثمانية بالمونديال، أكد ساوثجيت أنه بحاجة لفترة للتفكير لكي يتخذ القرار المناسب.

وقال بعد الخروج من المونديال مباشرة: "أعتقد، كلما أنهيت تلك البطولات، كنت بحاجة لبعض الوقت لاتخاذ القرارات الصحيحة".

وأضاف: "عاطفيًا، تمر بالعديد من المشاعر المختلفة. الطاقة التي تستهلكها في تلك البطولة هائلة".

وتابع: "أريد اتخاذ القرار الصحيح، أيا كان، للفريق، لإنجلترا، للاتحاد الإنجليزي. يجب أن أكون متأكدا من أن أي قرار سأتخذه هو الصحيح".

ورحب جاري نيفيل، مدافع المنتخب الإنجليزي السابق بأنباء بقاء ساوثجيت.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه القرار الصحيح".

وأضاف: "عندما رأيت مطلع الأسبوع الماضي أن هذا الأمر سيتم مناقشته في العام الجديد، لم أعتقد أن هذا سينجح، بترك هذا الامر لفترة طويلة".