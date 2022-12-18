اليابان: تحذيرات للمواطنين من هطول كثيف للثلوج شمالي البلاد

حذرت السلطات اليابانية المواطنين، اليوم الأحد، من الهطول الكثيف للثلوج على الأنحاء الشمالية للبلاد، غدا الاثنين، وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة واحتمال حدوث انهيارات جليدية.



كما حذرت السلطات من حدوث عاصفة جليدية بشمال البلاد، مشيرة إلى أن هطول الثلوج قد يستمر لمدة 24 ساعة بشمال البلاد، فيما قد تشهد بعض الأنحاء الغربية هطولا للثلوج، وذلك حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).



وطالبت السلطات السائقين بتوخي الحذر من الطرق الزلقة، مشيرة إلى أن هطول الثلوج قد يعرقل حركة المرور، ويتسبب في حدوث انقطاعات بالكهرباء.