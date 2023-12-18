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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأردني يعلن كشف مخطط «يستهدف الأمن الوطني»

آية صلاح
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:52 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:52 م
صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، باستمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع مجموعات مسلحة منذ فجر اليوم.

ووفقا لبيان الجيش الأردني، جرى إلقاء القبض على 9 مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة.

وقال المصدر العسكري، إنه تم ضبط صاروخ أساحة وألغام، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن.

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