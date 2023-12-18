أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، اليوم الاثنين، أن المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتا، بنسبة 4.5%.

ولفت إلى أن المرشح فريد زهران حصل على مليون و776 و952 صوتا، بنسبة 4%، قائلًا إن المرشح عبدالسند يمامة حصل على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.