رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نتخلى عن الأسرى والشهداء

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أهمية وقف العدوان على الأراضي المحتلة، واجتياحات المسجد الأقصى والمدن والمخيمات والقرى، ورفع الحصار المالي ووقف الاقتطاعات الجائرة لأموال السلطة، ووقف الاستيطان وإرهاب المستعمرين.

ودعا خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، إلى تمكين السلطة من إجراء الانتخابات، بما فيها داخل القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته منذ عامين.

وقال: «السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحفاؤها ليست سلطتنا، تريد سلطة أمنية إدارية، ونحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد دولتنا على الأرض وصولًا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال».

وأضاف: «إسرائيل تريد سلطة بمنهاج يتعايش مع الاحتلال، لكن منهاجنا وطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وينسجم مع المعايير الدولية، ومبني على العمل والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا».

وتابع: «إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الأسرى والشهداء، ونحن نقول هؤلاء أولادنا ونحن حكومة مسئولة عن أبناء الشهداء والأسرى وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية».