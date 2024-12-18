محمد رسولوف ينافس بـ«بذرة التين المقدس».. وإبراهيم نشأت بقائمة الوثائقى بـ«هوليوود جيت»

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، عن القوائم المختصرة لجوائز الأوسكار الـ97، والتى تعلن نتائجها النهائية فى مارس المقبل.

حملت القوائم العديد من المفاجآت فى مقدمتها ترشيح فلسطين بـ «من المسافة صفر» فى فئة أفضل فيلم روائى دولى، وهو مشروع توثيقى سينمائى للمخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، من توقيع 22 مخرجا فى قطاع غزة يعيشون الأحداث عن قرب ليقدموا حكاياتهم السينمائية ويوثقوها خلال فترة العدوان الإسرائيلى على غزة ما بعد 7 أكتوبر، وما يميز هذا الفيلم الذى تم تنفيذه خلال الحرب، أن السينمائى يوثق ما يحدث خلال اللجوء وتحت القصف ومع أشخاص يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفى المفاجآت ظهور السنغال بفيلم «داهومى» وكذلك «هوليوود جيت» للمخرج إبراهيم نشأت المولود بمصر والذى يرصد كيف تحولت ميليشيا أصولية متمردة «طالبان» إلى نظام عسكرى بفضل الغنائم الأمريكية، والفيلم الألمانى الإيرانى «بذرة التين المقدس» للمخرج محمد رسولوف. وكذلك الفيلم القصير «برتقالة من يافا» للمخرج الفلسطينى محمد المغنى والذى يعد صرخة ضد عنصرية الاحتلال.

بينما ضمت القائمة أفلاما كان متوقعا تواجدها منها الفيلم الفرنسى «إيميليا بيريز».

فى فئة الفيلم الوثائقى الطويل ضمت القائمة أفلام «ملفات بيبى» «مذكرات الصندوق الأسود»، «داهوم»، و«بنات»، «إينو»، و«فريدا»، «هوليوود جيت»، و«لا أرض أخرى»، و«حرب البورسلين»، «كويندوم»، و«حياة إيبلين الرائعة»، و«موسيقى تصويرية لانقلاب»، و«قصب السكر»، و«الاتحاد»، و«ويل وهاربر».

وفى فئة الفيلم الوثائقى القصير ضمت القائمة أفلام: «مطاردة رو»، و«الموت بالأرقام»، و«الأب الأبدى» و«أنا مستعد، أيها الحارس»، و«الحادث»، و«آلات قلب نابض»، و«الحارس»، و«صوت ماكايلا: رسالة إلى العالم»، «ذات مرة فى أوكرانيا»، «الفتاة الوحيدة فى الأوركسترا»، و«المشاة على الكوكب»، و«الخياطون»، و«المقعد 31: زوى زفير»، و«درس سباحة»، و«حتى يعود».

وفى فئة الأفلام الروائية الدولية، والتى ترشح لها أفلام من 85 دولة، ضمت القائمة المختصرة الأفلام بالترتيب الأبجدى حسب البلد:

البرازيل «ما زلت هنا»، كندا «لغة عالمية»، جمهورية التشيك «الأمواج»، الدنمارك «الفتاة ذات الإبرة»، فرنسا «إميليا بيريز»، ألمانيا «بذرة التين المقدس» أيسلندا «اللمس»، أيرلندا «قبعة الركبة»، إيطاليا «فيرميجليو»، لاتفيا «التدفق»، النرويج «أرماند» فلسطين «من المسافة الصفر»، السنغال «داهومى»، تايلاند «كيف تجنى الملايين قبل أن تموت الجدة»، المملكة المتحدة «سانتوش».

وفى فئة الفيلم القصير التى تأهل لها مائة وثمانون فيلمًا ضمت القائمة المختصرة أفلام: «أنوجا»، «كلوداج»، «المواطن»، «القشرة»، «برج الحمام»، «حافة الفضاء»، «بائع الآيس كريم»، «أنا لست روبوتًا»، «الحارس الأخير»، «رابط»، «الرجل الذى لم يستطع الصمت»، «التحفة الفنية»، «برتقالة من يافا»، «باريس 70»، «غرفة محجوزة»

وفى فئة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة ضمت القائمة: «وداعًا يا موند«، «دب اسمه فويتك»، «رجال جميلون»، «جورج الزجاجة»، «سلطعون فى المسبح»، «فى ظل السرو»، «حلوى سحرية»، «ربما فيلة»، «أنا»، «أوريجامى»، «بيرسيبيس»، «الواحد والعشرون»،

«تجول لتتعجب»، «اللوحة المفاتيح ذات الطباع البرية ياك!».