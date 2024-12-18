محافظ الغربية يفاجئ المركز التكنولوجي في المحلة لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة مفاجئة للمركز التكنولوجي بحي ثان المحلة الكبرى، بحضور أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سير العمل في ملف التصالح، حيث راجع موقف الطلبات المقدمة وما تم إنهاؤه، بالإضافة إلى أعمال اللجان المختصة مثل الأمانة الفنية واللجنة الهندسية.

ووجّه المحافظ بضرورة استكمال الطلبات غير المكتملة بسرعة، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء جميع الملفات، كما حرص على لقاء عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم المتعلقة بملف التصالح، وقدم توجيهات فورية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.

كما أكد أن المحافظة تضع ملف التصالح والتقنين على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وضمان حقوق الدولة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الجدية في العمل، مؤكدًا أنه لا مكان للتهاون أو التقاعس في ملف بهذا الحجم والأهمية، وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي موظف يثبت تقصيره أو تعامله بلا جدية مع مهامه، كما طالب باستمرار انعقاد اللجان المختصة بشكل دوري لضمان تسريع وتيرة العمل.

وأوضح المحافظ أن نجاح ملف التصالح يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على تضافر الجهود لتجاوز أي معوقات قد تعرقل إنجاز العمل، كما أوضح أن المحافظة توفر الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.

ودعا المحافظ المواطنين إلى استكمال الإجراءات المطلوبة للتصالح بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير كل السبل لتقنين الأوضاع القانونية بما يضمن مصالح الجميع.