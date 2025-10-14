فتح: قمة شرم الشيخ نافذة فتحت مسارا سياسيا لتحقيق أحلام الشعب الفلسطيني

أكد عضو هيئة القيادة العليا بحركة فتح، جمال سعيد عبيد، اليوم الثلاثاء، أن قمة شرم الشيخ للسلام نافذة جديدة فتحت للشعب الفلسطيني مسارا سياسيا سيفضي إلى حل دبلوماسي يحقق أحلام الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عبيد، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية: "نتابع النتائج المباشرة لقمة شرم الشيخ للسلام والتي كانت حصادا للكثير من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قادتها مصر باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وإعادة الإعمار وإلغاء فكرة التهجير القسري أو الطوعي وإلغاء مشروع الضم الإسرائيلي للضفة الغربية".

وذكر أن مصر تبذل جهودا كبيرة فى عملية إعادة الإعمار، و"فتح" على تواصل مباشر مع الأشقاء المصريين والعرب، مضيفا أن مصر بصدد إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بعدما تحول القطاع لكومة من الركام، الأمر الذى يحتاج لجهد عربي وإقليمي من أجل وضع حد نهائي لمعاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن المسار السياسي الحالي يتعلق بالمبادرة التي كانت فى الأساس خطة مصرية تحولت إلى خطة عربية تم الموافقة عليها بالإجماع، والتى تعتبر خارطة طريق لحل سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن حضور الرئيس الفلسطيني إلى قمة شرم الشيخ للسلام كان رسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني والعالم بأسره وأن فلسطين حاضرة ولا يمكن تجاوز حقوق شعبها، مشيرا إلى أن وجود أبو مازن في القمة جاء نتيجة موقف ثابت ودعوة واضحة من قبل مصر والقيادة السياسية كونه الصوت الذي يمثل ضمير الشعب الفلسطيني والإرادة الفلسطينية الحرة باتجاه تثبيت حقوقه الوطنية.

وقال عضو هيئة القيادة العليا بحركة فتح، إن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب أوراق الفلسطينيين فى الداخل، وتحتاج جهدا فلسطيني داخلي بإسناد ودعم عربي، كما سيكون هناك لقاءات مكثفة علي المستوي الوطني من أجل الانطلاق نحو مستقبل يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.