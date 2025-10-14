الجامعة العربية: ندعم جهود الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، رولاند فريدريش القائم بأعمال مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة.

وقدم رولاند، عرضا لآخر تطورات الأوضاع التي تواجهها الأونروا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والعجز المالي الخطير الذي تواجهه في ميزانية البرامج.

وقد أكد السفير فائد مصطفى على دعم الجامعة العربية للأونروا كعنوان للإلتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وشدد على الدور الهام والذي لا غنى ولابديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

كما أشار لأهمية دور الاونروا في خطة إعادة إعمار قطاع غزة وأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستواصل جهودها لحشد الدعم لتجديد تفويض الأونروا.