وصول رفات عشرات الشهداء إلى خان يونس بعد إفراج الاحتلال عنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، رفات 45 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما تسلمهم الصليب الأحمر.

جاء ذلك بعد إفراج سلطات الاحتلال عن الجثامين ضمن صفقة التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، جاهزية الطواقم الطبية من خلال لجنة إدارة جثامين الشهداء، لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من قبل الاحتلال.

وقالت في بيان، إنه سيتم التعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى تجهيز فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية لضمان إتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء بما يليق بقدسية الموقف وكرامة الشهداء الأبرار.