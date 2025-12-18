مدرب المغرب: روح اللاعبين هي سر تتويجنا بكأس العرب

أعرب طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن فخره الكبير بما قدمه لاعبو أسود الأطلس خلال مشوارهم في بطولة كأس العرب 2025، مؤكّدًا أن الالتزام والانضباط والروح العالية كانت عوامل حاسمة في التتويج باللقب.

ونجح المنتخب المغربي في الفوز على منتخب الأردن في النهائي بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، لتُثبت المغرب جدارتها بلقب هذه النسخة القوية من البطولة.

وقال السكتيوي: "الإخلاص والجدية في العمل يتفوقان على الأفكار الفنية، ومنذ البداية كان تركيزنا منصبًا على التتويج، والحمد لله نجحنا في تحقيق هذا الهدف".

وأضاف المدرب المغربي: "لاعبونا لعبوا بروح قتالية عالية حتى اللحظات الأخيرة، وأنا فخور وممتن لهم، جمهورنا كان عنصرًا مؤثرًا وداعمًا كبيرًا طوال البطولة، ونملك بلا شك واحدًا من أفضل جماهير العالم".

وتطرق السكتيوي إلى بعض الصعوبات التي واجهها الفريق في النهائي، مؤكدًا أن إصابة يحيى البركاوي وغياب أيوب تيسودالي أثّرا على الأداء، خاصة في بداية الشوط الثاني، ما دفع الجهاز الفني لإجراء تعديلات تكتيكية.

وأضاف: "لم نبدأ الشوط الثاني بالشكل المطلوب، فقمنا بتغيير طريقة اللعب إلى ثلاثة مدافعين قبل العودة إلى أربعة، ونجحت اختياراتنا في النهاية".

واختتم السكتيوي تصريحاته قائلاً: "رغم قصر فترة التحضير، كانت الروح حاضرة منذ اليوم الأول، واللاعبون ساروا معنا بثقة نحو الهدف، وكانت الأجواء داخل المنتخب مثالية حتى التتويج باللقب".