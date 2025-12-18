استطلاع: ميرتس يحظى بتأييد غالبية الألمان بشأن استخدام أصول روسية لصالح أوكرانيا

يحظى المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مساعيه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا بتأييد غالبية الألمان.

فقد أيد 58% من المشاركين في استطلاع أجراه معهد يوجوف لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) هذه الخطوة، بينما عارضها 23%، ولم يدلِ 19% بأي رأي.

ومن بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أبدت أغلبية واضحة (57%) رفضها لاستخدام هذه الأصول التي تبلغ قيمتها مئات المليارات لدعم أوكرانيا.

ويجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل في قمة مرتقبة بشدة لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الخلافية المهمة المتعلقة باستخدام الأصول الروسية. وتصدر ميرتس صفوف المؤيدين، بينما تبدي بلجيكا، التي تحتفظ بالنصيب الأكبر من هذه الأصول، تحفظات قانونية وسياسية كبيرة.

وتمثل هذه الخطوة أهمية وجودية لأوكرانيا، إذ إنها ستواجه خطر نفاد الموارد اللازمة لمواصلة الدفاع ضد روسيا في النصف الأول من عام 2026 إذا جاء القرار بالرفض.

ولا يتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا، إذ يرى 64% أن الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات ستتواصل إلى ما بعد عام 2026، بينما يعتقد 23% فقط أنها ستنتهي العام المقبل.

وشمل استطلاع يوجوف 2116 شخصا ممن يحق لهم التصويت بين الجمعة والاثنين الماضيين، أي بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بأوكرانيا في برلين، والتي جمعت الولايات المتحدة وأوكرانيا ودولا أوروبية بارزة، وتطرقت أيضا إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بموضوع التنازل عن أراضٍ، لم تظهر نتائج الاستطلاع اتجاها واضحا؛ إذ رأى 40% من الألمان أن على أوكرانيا التنازل عن جزء من أراضيها للتوصل إلى حل سلمي، في حين قال 43% إنه لا ينبغي لأوكرانيا أن توافق على السلام إلا إذا احتفظت بكامل أراضيها.