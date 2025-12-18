 انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ القاهرة يعلن غلق جميع لجان العاصمة وبدء الفرز - بوابة الشروق
الخميس 18 ديسمبر 2025
انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ القاهرة يعلن غلق جميع لجان العاصمة وبدء الفرز

محمد عبدالناصر
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 10:36 م

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، غلق جميع لجان الانتخاب في العاصمة بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، وبدء أعمال الفرز.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الانتخابات مرت دون معوقات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أية شكاوى طوال يومي الانتخابات.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة في محافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وممثلي جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

جرت انتخابات الإعادة في محافظة القاهرة في ثلاث مناطق (الجنوبية - الشمالية - الشرقية)، في حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية في الجولة الأولى، وبلغ عدد الناخبين بالقاهرة نحو 3 ملايين و531 ألفا و498 ناخبا وناخبة، موزعين على 7 لجان عامة تضم 298 لجنة فرعية داخل 132 مركزا انتخابيا يتنافس فيها المرشحون على 10 مقاعد.

