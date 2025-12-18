واشنطن: الحكومة تعترف بالإهمال في تصادم مروحية وطائرة يقتل 67 شخصًا

أقرت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن إدارة الطيران الاتحادية والجيش لعبا دورا في التسبب في حادث التصادم الذي وقع في يناير الماضي بين طائرة ركاب ومروحية من طراز "بلاك هوك" بالقرب من العاصمة، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وجاء في الرد الرسمي على أول دعوى قضائية رفعتها عائلة إحدى الضحايا أن الحكومة مسؤولة عن الحادث جزئيا، لأن مراقب الحركة الجوية انتهك الإجراءات المتبعة في تلك الليلة.

ومع ذلك، أشارت الوثائق المقدمة إلى أن أطرافا أخرى، بما في ذلك قائدا الطائرة والمروحية، لعبوا دورا في الحادث أيضا. كما حملت الدعوى القضائية شركة "أمريكان آيرلاينز" وشريكتها الإقليمية "بي إس إيه آيرلاينز" المسؤولية عن التصادم، إلا أن هاتين الشركتين قدمتا طلبات لرفض الدعوى.

ووفقا للمسؤولين، فقد تم انتشال 28 جثة على الأقل من المياه المتجمدة لنهر "بوتوماك" بعد أن حلقت المروحية على ما يبدو في مسار طائرة "أمريكان آيرلاينز" الإقليمية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني في شمال فيرجينيا، الواقع عبر النهر مباشرة من العاصمة. وكانت الطائرة تقل على متنها 60 راكبا وطاقما مكونا من أربعة أفراد، بينما كان هناك ثلاثة جنود على متن المروحية.