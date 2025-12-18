أعلن رئيس اللجنة الفرعية رقم 58 بالدائرة الثانية في محافظة القليوبية، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 3020 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 813 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 786 صوتا، بينما الأصوات الباطلة 27 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم مصطفى النفيلي حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 712 صوتا، مقابل حصول منافسه يسري أحمد محمود مستقل على 378 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساء الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم بمجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.