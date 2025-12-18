برشلونة يدرس التعاقد مع المدافع باو توريس في الانتقالات الشتوية

أصبح مدافع أستون فيلا، الإسباني باو توريس، ضمن اهتمام نادي برشلونة لتعزيز مركز قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الشتوية، وفق ما ذكرت شبكة ESPN.

يبحث برشلونة عن إضافة قوية في مركز قلب الدفاع، ويُنظر إلى توريس، الذي سبق له اللعب في فياريال، كبديل مثالي للمدافع إينيجو مارتينيز، الذي انتقل في أغسطس الماضي إلى نادي النصر السعودي.

ورغم ذلك، يبدو أن إدارة أستون فيلا مرتاحة للوضع الحالي، إذ أن عقد توريس ممتد حتى عام 2028، ولا تواجه أي ضغوط مالية تجبرها على البيع في يناير أو حتى الصيف المقبل.

من جانبه، يشعر توريس بالراحة والاستقرار في فيلا بارك، حيث يخوض موسمه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو سعيداً بالبقاء مع النادي.