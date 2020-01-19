ألمانيا والإمارات يؤيدان هدنة دائمة في ليبيا

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دعت اليوم السبت كل من ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى عقد هدنة دائمة.

أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم السبت عقب لقاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وأعلن زايبرت قائلا: "المستشارة الألمانية وولي العهد اتفقا على أن الصراع في ليبيا لن يحل بالوسائل العسكرية، وأن السلام والاستقرار في ليبيا يجب أن يتحققا عن طريق التفاوض".

وأضاف زايبرت القول: "اعتبر الطرفان أن إنهاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا يعد شرطا أساسيا لحل الصراع".

وأوضح زايبرت أن ولي العهد أكد على أن الإمارات "ستدعم بقوة تطبيق النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر برلين حول الشأن الليبي".