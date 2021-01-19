محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألفا و184طلب تصالح بقيمة 512 مليون جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألفًا و 184طلب تصالح، بقيمة 512 مليونًا و123 ألف جنيه.



وأشار إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.



وأكد أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.



وأكد أن ذلك ساهم في زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.