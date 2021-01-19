 كازاخستان تقرر بدء التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي أول الشهر المقبل - بوابة الشروق
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كازاخستان تقرر بدء التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي أول الشهر المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 9:59 ص

قال أليكسي تسوي، وزير الصحة في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده قررت بدء عملية التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أول الشهر المقبل، أي قبل حلول الموعد المحدد.

وأضاف تسوي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نحن نخطط اليوم لتوقيع اتفاقية بين مجمع كاراغاندا الصيدلاني، وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي حول توريد الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V، بمقدار 20 ألف جرعة.. ومع حلول يوم 1 من الشهر المقبل، ستبدأ عملية التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا، وستشمل فئات محددة من السكان".

وأعلن أنه سيتم في النصف الأول من العام الجاري تطعيم مليوني شخص، وفي النصف الثاني سيتم تطعيم (3-4) ملايين شخص".

وكانت السلطات الصحية في كازاخستان قد أعلنت في وقت سابق أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في نهاية الشهر المقبل.


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